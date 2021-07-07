台灣新冠疫苗將進入大規模接種階段，由行政院政務委員唐鳳設計的「疫苗預約系統」昨（6）日也上路，但台北市議員徐巧芯實測後發現問題，不符資格的她卻登記成功，後來很多人發現，只是接種意願調查。豈料，徐巧芯卻遭指能登記成功是因「肥胖症」，對此，徐巧芯貼出自己運動的照片，並大曬小蠻腰反擊「請閉上你的臭嘴」。

徐巧芯昨在臉書表示，唐鳳的系統千呼萬喚出來，自己去測試看看有沒有Bug，卻發現她並非重大傷病也不夠年長（非第9類、第10類），竟可以登錄成功，而同黨北市議員游淑慧，幫有重大傷病的年輕朋友登記卻失敗？徐巧芯因此質疑，「這是否代表系統在資格上根本出了問題？還是我有什麼病自己不知道？」

不過，卻有人以此作文章，在臉書發文表示「徐巧芯有去看過肥胖症吧？」因徐巧芯是選舉過的人，年紀已公開，剩下就是有無三高病史，而台灣健保系統這麼厲害，或許徐巧芯有去看過肥胖症自己卻忘了，或是故意忘掉，還想拿登記成功抹黑系統有問題，「我認識的瘦子都沒辦法登記」。

徐巧芯則在臉書貼出該篇文章截圖，反批對方竟為了幫民進黨擦脂抹粉，指她有「肥胖症」？她強調，自己在三級警戒前，每週上健身房、一週三練，體脂25.2%，很健康，也沒有三高病史，「謝謝你的關心，然後請閉上你的臭嘴」。

台北市議員徐巧芯遭抹黑有「肥胖症」，她PO出運動照反擊，強調自己很健康。（圖／摘自徐巧芯臉書）

遭指有「肥胖症」，徐巧芯透過臉書反擊。（圖／摘自徐巧芯臉書）

根據指揮中心說明，「疫苗施打意願登記與預約系統」登記與預約，6日上午10點至7日下午5點開放登記，8日上午10點至9日下午5點開放預約，目前僅於金門、馬祖、澎湖進行試辦，後續視試辦2週的成效後，再推動至全國。