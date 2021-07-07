大S（徐熙媛）和汪小菲10年婚姻近來傳亮紅燈，上月因汪小菲在微博失言，引來大S怒回正準備辦理離婚，汪小菲發文滅火後，便對婚變傳聞不再回應。昨(6日)港媒報導汪小菲又出事，遭俏江南餐廳股份的買家怒告誇大餐廳的財務狀況，涉及疏忽、欺詐及違反誠信，要求償還所得的不當利益，而汪小菲目前尚未回應。

早年張蘭因出售俏江南股份被告，2015年2月La Dolce Vita Fine Dining Company Limited 與 La Dolce Vita Fine Dining Group Holdings Limited取得高等法院禁制令，要求張蘭需自行申報所有價值超過50萬港幣的資產，但張蘭沒有申報任何藝術品，並表示名下沒有價值超過50萬港幣的藝術品，兩年前張蘭因藐視法庭被判恐監禁1年，但當時汪小菲表示會上訴，今年初上訴庭頒布判詞，表示因張蘭沒有合理解釋為何沒在原審時就提交新證據，且提出新證據不足，故駁回上訴許可。

港媒報導汪小菲遭俏江南股份買家控告涉及疏忽、欺詐及違反誠信。（圖／中時資料照片）

未料，最近身陷婚變風暴的汪小菲也捲入官司，據《東網》報導，原告La Dolce Vita Fine Dining Company Limited及La Docle Vita Fine Dining Holdings Limited質疑汪小菲因有意促成俏江南股份的交易，向他們買家提供財務狀況文件時是不準確的資料，誇大了俏江南的價值。

報導指出，在2012年到2013年之間賣方公司向原告提供多份俏江南財務狀況等文件，原告最後花了2.86億美元（約80億台幣）購進股份，其中至少約3600萬美元（約10億台幣）是直接存入被告銀行戶頭，又因原告後來發現當年被告所提供資訊不實，認為汪小菲涉及疏忽、欺詐及違反誠信，要求汪退回不當得利，並另外賠償相關損失，對此，汪小菲方面暫無回應。