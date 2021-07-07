熱浪侵襲北美，美國上周末才發現西岸養殖場數百顆蛤蜊被曬到都熟開了，加拿大西岸卑詩省（British Columbia）也傳出海岸線氣溫飆破攝氏50度，海邊飄散腐臭味，研究人員查看時被滿地的貽貝、海星屍體嚇壞，粗估海邊生物的死亡數恐破10億。

UBC Zoology Professor Chris Harley discusses how the recent record breaking heat wave impacted local sea life. https://t.co/PfNezvNTRv pic.twitter.com/4lL8pXDum7 — Global BC (@GlobalBC) July 6 2021

加拿大廣播公司（CBC）報導，英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia，UBC）海洋生物學家哈雷（Chris Harley）6月底走在溫哥華的海邊時，聞到一陣濃濃的腐臭味及死亡氣息，海灘上躺滿數以萬計的貽貝、蛤蜊、海星及蝸牛，他坦言，「我非常震驚。」

上周末破紀錄熱浪讓溫哥華氣溫一度飆破攝氏40度，不過哈雷團隊使用的紅外線機器在海岸邊更測到了攝氏50.7度的高溫，他粗估這波熱浪可能熱死了超過10億隻棲息在卑詩省外海薩利希海（Salish Sea）沿岸的濱海生物。

他說貽貝等潮間帶生物可以短暫忍受30多度的高溫，但是酷熱加上中午過後的海水乾潮一次能維持6小時，他生動形容被遺留在岸上的貽貝就像是「大熱天被留在車子裡的幼童」，「他們被困在那裡等待父母回來，就如同貽貝等待潮水回來一樣，牠們幾乎做不了什麼。」

"A mussel on the shore in some ways is like a toddler left in a car on a hot day" says @ZoologyUBC marine biologist Dr. Chris Harley about the heat wave's impact on seashore animals. via @CBCNews https://t.co/djpMWUHf9y — UBC Media Relations (@ubcnews) July 6 2021

被海邊的腐屍味嚇到後，哈雷團隊開始巡視西溫哥華地區的其他海岸，他們同樣發現海灘上躺了無止盡的貽貝，裡頭還附著死掉的肉，另外還有海星、藤壺屍體，顯示此次熱浪造成的損害規模超乎想像。

他說此次濱海生物「毀滅」將會短暫影響海水水質，因為貽貝及蛤蜊能協助過濾海水，雖然貽貝生態在1、2年內就能恢復，但是氣候變遷導致熱浪更頻繁、程度也更嚴重，他說最終海邊的濾食動物可能無法維持過往的數量。