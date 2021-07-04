北美目前正遭遇史上最嚴重熱浪侵襲，數百人不幸喪命外，當地水產養殖場也有數百顆蛤蜊熟到都開了，畫面顯示潮間帶上躺滿已經被烤熟、開了的蛤蜊，畫面相當驚人。

綜合美國食品新聞網站「The Take Out」、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，北美目前遭逢史上最嚴重熱浪侵襲，加拿大部份地區、美國華盛頓州、俄勒岡州飆出華氏121度（約攝氏49度）高溫，至今已有數百人死亡。

北美目前正遭受史上最嚴重熱浪。

不只人類被熱死，動物也成受災戶，位在華盛頓州的美國水產養殖公司Hama Hama Oyster上周就在Instagram官方帳號公開災情，指出公司養殖的蛤蜊被炙熱的陽光烤熟到都開了，他們公開的畫面顯示，整個潮間帶上躺滿蚌殼全開的蛤蜊，裡頭的蛤蜊肉也呈現出乳白、淡黃色，明顯已經熟透，畫面相當驚人。

Hama Hama Oyster的行銷總監蒙柏格（Lissa Monberg）形容，這是「史詩般的糟糕時機」，上周連三天正中午都出現非常低的乾潮，潮間帶暴露在豔陽下，熱浪加上15年來最低的海水乾潮，以及剛好發生在正中午，導致大量蛤蜊被烤熟。

她說目前難以計算究竟損失多少蛤蜊，還要再等海水下一次退潮後才知道有多少蛤蜊死亡，不過《每日郵報》指出，畫面看起來有數百顆。

蒙柏格也指出蛤蜊死亡相當不尋常，她說在海邊看到死掉的蛤蜊通常只看得到殼，不會看到裡面的肉，「這些畫面相當可怕是因為蛤蜊裡面還有肉，牠們確實就是坐在那裡，然後就被煮熟了。」

她解釋通常蛤蜊快死亡時，很快就會被迷你螃蟹、寄居蟹等一大群兇猛生物吃掉，這些生物在海水退潮後會寄居在蛤蜊下方，等海水漲潮時再享用水中大餐。

那麼這些兇猛小生物去了哪裡？怎麼沒有吃掉蛤蜊肉？蒙柏格說她無法確定，不過她認為這些小生物沒有遭受如同蛤蜊一般被烤熟的命運，因為她在附近海域浮潛時，還有看到牠們，她推測蛤蜊可能是同一時間大量死亡。

文章來源：Mollusk massacre: The heat wave is killing off shellfish
文章來源：Clams on Washington state beach are being cooked to death as 'heat dome' smothers the Pacific Northwest and temperatures top 121F

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