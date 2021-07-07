吳姓男子趁同居女友裸睡時偷拍女友裸照、偷看女友手機，驚見女友與其他男人的性愛影片，氣得分手，並擅自賣掉女友的Switch主機。吳男挨告後，答應賠24萬和解，被控妨害祕密、妨害電腦使用罪部分獲撤告，台北地院依侵占罪判他拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

檢方起訴指出，吳男與女友交往期間在台北市租屋同居，去年4月26日一早，趁女友裸睡還沒醒來，持自己的手機拍下女友裸露胸部、下體等部位的不雅照片7張，隨後再查看女友手機，竟發現存有女友跟其他男人性行為的影片。

吳男未經女友同意，先把這些私密影片翻拍下來，再跟女友翻臉分手。吳男隔天整理同居處的物品時，還順手拿走女友的Switch主機上網兜售，以8000元賣給身分不明的網友。吳男後來因他案入監服刑，女友輾轉得知被偷拍，憤而提告。

吳男原本只承認偷拍，否認侵占女友的Switch，辯稱他自己也有一台，忘記已經借給友人，以為女友放在同居處的Switch是他的，才會誤賣。北院審理時，吳男改口全部認罪，並與女友以24萬元和解。

吳男涉犯竊錄身體隱私部位、無故取得他人設備電磁紀錄罪部分，因女友已撤告，北院判決公訴不受理；涉犯侵占罪則屬非告訴乃論之罪，北院考量他已認罪和解，判拘役30日，得易科罰金3萬元。