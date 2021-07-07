44歲的鄭姓男子，今年4月27日自澳門入境後，多次擅離檢疫處所，被台南市政府衛生局依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》裁罰60萬元，竟逾期不履行，經移送法務部行政執行署台南分署（下稱臺南分署）強制執行後，6日下午攜帶現金當場繳清。

台南分署表示，接獲衛生局移送此案後，隨即清查鄭男財產，發現他的名下有位於東區的透天厝、車輛及銀行帳戶，立即發函凍結相關財產後，鄭男於6日下午帶著60萬元現金當場繳清。

台南分署呼籲，民眾應遵守各項防疫規定，台南分署將與台南市政府衛生局保持密切聯繫，對於居家隔離期間趴趴走、違規營業、群聚、不戴口罩等違反防疫規定之裁罰案件，將優先、強力執行，以共同維護國民健康。

台南分署還提醒，違反防疫規定被裁罰並移送強制執行的民眾，如有經濟困難無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。