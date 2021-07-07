環保署在今年4月預告修正「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」，其中新增第19條要求達一定規模以上的營建工程，所使用施工機具與車輛應有一定比率符合低污染排放之條件，以減少營建工程施工期間汙染排放，若違反最重可處2000萬元罰鍰，但卻因未符合「空氣汙染防制法」原法條授權，因此將刪除此條文，並研擬修正符合該標準的營建工程就給予空汙費減徵優惠。

據環保署統計，全國PM10的排放量每年約為14.7萬噸，而營建工程則占約15％，而經汙染防制作業後，可減少近6成的PM10排放。環保署因而在今年4月預告修正營建工程空氣污染防制設施管理辦法，包括汙染減量再升級、健全防制作業及強化工地管理等。

但原本在4月預告的草案中要求「達一定規模以上之營建工程，除應建立施工機具基本資料外，所使用之施工機具與車輛應有一定比率符合低污染排放之條件，以減少營建工程施工期間之污染排放。」但環保署空保處處長蔡孟裕表示，本辦法要求的是固定汙染源的控制，但施工機具及車輛是移動汙染源，法規授權上有疑慮，因此擬改用符合標準的營建工程就給予空汙費的減徵，改用鼓勵的方式。