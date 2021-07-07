７日彰化員林亞米餐飲集團負責人陳維國（右），與義格實業等善心人士，在縣議員劉惠娟的牽線下，將愛心送到員林分局，7日一共準備了200顆要價百元的燒肉及咖哩便當。（吳建輝攝）

彰化縣消防局第二大隊大隊長徐溫聰表示，疫情嚴峻每位守在一線的警消人員都必須忍受悶熱，穿著防護衣在酷熱的天氣下執行任務，背後的辛苦是常人無法想像，感謝議員、在地企業為一線警消打氣，送上溫暖的便當。（吳建輝攝）

愛心將持續分送到員林轄區各個分局、消防分隊，另外還有40箱燕麥奶、30箱能量飲，要給第一線警消人員能量滿滿。（吳建輝攝）

彰化喬友大火帶走一條消防弟兄寶貴性命，重重打擊第一線警消士氣，彰化縣員林市在地餐廳業者，為了相挺警消為他們打氣，準備將近500顆百元燒肉、咖哩便當，要送給一線警消人員，且打氣便當要持續放送一周不間斷，為所有辛苦的警消人員補足能量。

７日彰化員林亞米餐飲集團負責人陳維國，與義格實業等善心人士，在縣議員劉惠娟的牽線下，將愛心送到員林分局，7日一共準備了200顆要價百元的燒肉及咖哩便當，將持續分送到員林轄區各個分局、消防分隊，另外還有40箱燕麥奶、30箱能量飲，要給第一線警消人員能量滿滿。

員林在地餐飲業者陳維國表示，自5月本土疫情爆發到現在，旗下5家餐廳業績整整掉了9成，5家店超過80名員工，現在都是靠老本在苦撐，開一天賠一天，但是一線警消人員每天出生入死，暴露在危險當中，因此在劉議員的號召下，準備熱騰騰的便當，想為一線警消加油打氣。

議員劉惠娟表示，日前喬友大火釀4死，宛如「火神的眼淚」真實版歷歷在眼前，過內三級緊戒持續，但警消人員仍持續守在防疫前線，她號召在地企業，把暖心的便當送到他們手上，希望能為正在前線付出的警消人員盡一份心力，齊心對抗疫情。

彰化縣消防局第二大隊大隊長徐溫聰表示，疫情嚴峻每位守在一線的警消人員都必須忍受悶熱，穿著防護衣在酷熱的天氣下執行任務，背後的辛苦是常人無法想像，感謝議員、在地企業為一線警消打氣，送上溫暖的便當，在大家的鼓勵與打氣下，相信我們能早日走過疫情，恢復正常生活。