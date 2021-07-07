龜山警廣發英雄帖線上徵畫，特優贈5000元禮券，另有參加獎小禮物。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

每年暑假警方都會舉辦青春專案，避免青少年在暑假走偏，今年礙於疫情無法舉辦實體活動，龜山警發揮巧思，廣發英雄帖線上徵畫，只要桃園國高中生以「健康有活力，生活才美麗」為主題自由創作，14名獲選學生最高可領5000元禮券，歡迎青少年來小試身手。

為使龜山區青少年暑假活動期間，預防青少年偏差行為及加(被)害情事，或沉溺於線上遊戲、「拒毒、拒黑、拒當車手」等不法情事，龜山警都會舉辦各種形式夏令營活動，以培養青少年身、心靈發展等正確理念為活動。今年因新冠肺炎疫情嚴峻，為兼顧防疫、避免群聚及保護青少年工作，取消實體宣導活動，以非群聚式舉辦「健康有活力，生活才美麗」」青春熱血繪畫活動競賽，採取網路報名投稿方式，讓因為防疫期間宅在家的青少年動起來。

即起歡迎桃園市龜山區國、高中(職)在學學生(依當年度就學年級為報名組別之基準)，以「健康有活力，生活才美麗」為核心，自由平面手繪創作(不包含電腦繪圖合成)，四開尺寸(約53x39公分)、不限紙張種類、畫具及顏料素材不拘，每人以一件作品為限，並於作品背面填寫姓名、學校、聯絡方式，在7月11日18時前報名，7月13日前繳件，以掛號(或包裹)郵寄(以郵戳為憑，亦可親送)至「33346桃園市龜山區自強南路123號，龜山分局收」，請於信封封面註明「110年青少年繪畫活動-參賽組別」即可。

競賽分成高中組和國中組，各取2名特優、2名優等、3名佳作，特優5000元禮卷、優等1500元禮卷、佳作800元禮卷，18日於龜山分局官方網站公布得獎名單。

龜山警分局偵查隊長高英傑表示，受疫情影響，青少年在家中接觸網路時間大幅增加，網路詐騙、網路賭博、網路販毒等被害風險相對增加，期透過繪畫比賽，讓青少年在家也能從事有益身心健康的活動。活動訊息可上桃園市政府警察局龜山分局官方網站查詢。

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