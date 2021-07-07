白宮印太事務協調官坎貝爾近日表示，美國支持台灣尊嚴，不支持台獨。東華大學教授施正鋒今表示，民進黨把投機客當救世主，究竟是無知、還是無良？

施正鋒強調，坎貝爾出面講話告訴台灣人，邱義仁講得沒有錯，美國「不支持台灣獨立」，本質上是放屁安狗心，台灣依然是棋子。

他認為，把三七仔當作救命恩人，那是莫名其妙。還是一句話，寶斗里與江山樓一搭一唱，彷彿是在幫朝鮮樓說項；騙人半輩子，良心發現，竟然建議當媽媽桑好了，那可不是普通的邪惡。

施正鋒今在臉書指出，19世紀末，朝鮮夾在中日俄三國中間，日本透過甲午戰爭、及日俄戰爭成為霸主。中國是朝鮮的宗主國，自顧不暇、只能寄望以夷制夷，俄羅斯同意以朝換滿，在美國的默許下，日本透過一系列的條約蠶食鯨吞，準備正式併吞朝鮮。

他說，當時，美國因為內戰姍姍來遲，高舉門戶開放，儼然以救世主自居，其實是希望分一杯羹，有時候當和事佬，有時候則當敲門磚，特別是跟日本狼狽為奸。朝鮮因為美國教士的關係，對於美國高度期待，希望對方充當調人，也一直失望。

他說，日俄戰爭後，老羅斯福總統牽線簽訂『朴次茅斯和約』，日俄之間一度因為賠款問題相持不下，美國跟日本說，「不要斤斤計較，拿庫頁島、滿洲鐵路、以及旅順港就夠了，反正，朝鮮早晚是你們的」；還加上一句，「拿下朝鮮不只對日本、亞洲好，也是為他們好」。最後，老羅斯福獲得諾貝爾和平獎，跟季辛吉差不多。

他說，事實上，美國從來是不做有風險的生意，除非政權穩固，不會貿然支持，不要落井下石就已經不錯了。從一次大戰到二次大戰，儘管朝鮮人苦苦哀求，美國視朝鮮為日本的一部份，甚至於戰後前來接收38度以南的美軍，把朝鮮當作戰敗的敵人看待。