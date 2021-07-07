台灣疫情有趨緩跡像，大眾引領而望解封之日，觀光股隧道中見曙光，買盤進場卡位迎解封後的報復商機，類股表現一枝獨秀，指數上漲近5%，成為今日盤面焦點。上市觀光股盤中華園(2702)、鳳凰(5706)、夏都(2722)、遠雄來(2712)等高達9檔亮燈漲停，上櫃也有易飛網(2734)、劍湖山(5701)、高野(2736)、洛碁(8077)4檔加入漲停行列。

周三台股登上萬八之後回檔修正，指數一度失守5日線，終場下跌62.38點，為17850.69點，電子權值股以日月光、聯電等表現穩健，台積電(2330)先跌後漲拚穩盤，惟航運股、鋼鐵股失勢，長榮(2603)、萬海(2615)跌停，中鋼(2002)、大成鋼(2027)大跌逾4%，觀光股展現傑出走勢。

本土疫情爆發衝擊觀光產業，疫情海嘯第一排，飯店、餐飲、旅行社、旅宿業、運通業、伴手禮等無一幸免，觀光餐飲業每年產值達1.6兆元，台灣三級管制啟動前一個月估每天損失超過40億元。今(7)日新增本土病例39例，台灣疫情本土病例已多日降到50例以下，市場期待解封之日，觀光股沈悶2個月，久旱逢甘霖，反攻力道全面爆發，上市觀光股盤中華園(2702)、鳳凰(5706)、夏都(2722)、遠雄來(2712)、第一店(2706)強收漲停板，上櫃也有易飛網(2734)、劍湖山(5701)、洛碁(8077)在漲停行列。

經濟部指出，隨著疫苗接種率拉高，未來消費動能有望回升，觀光產業的春天指日可待。