公開收購菱光的鈺叡公司今（7）日表示，大股東達勝伍決定撤出鈺叡公司，這代表投資達勝伍的六大壽險公司，不會有參與收購菱光股權之疑慮。但鈺叡仍將有其他股東加入，爭取更多股民支持，繼續走完公開收購案。

為回應政府機關、股東們連日來的關心及建議，鈺叡董事長郭冠群今天也表示，針對公開收購菱光案，鈺叡無端被捲入東元經營權之爭，造成達勝伍、鈺叡、菱光股東困擾，他感到非常遺憾，也主動做了撤出的決定，以平息更多不必要之紛擾。

郭冠群強調，為消弭有心人士對於達勝伍涉入東元經營權不實的指控，且不再讓相關紛擾占用公眾資源，決定達勝伍創投持有的鈺叡公司「全部」股份轉讓給其他投資人。但為恪遵相關法令，保障菱光股東權益，這次公開收購菱光案會依法繼續進行。郭冠群也說，過程會完全合法合規，依據證券法令規定，變更公開收購說明書並公告。換句話說，原本投資達勝伍的六大壽險公司，將不會再參與菱光案。

對外界批評保險公司會介入東元經營權之爭，郭冠群也再次表達，本次公開收購絕對是依法進行的。也是達勝伍董事長的郭冠群說，達勝伍股東雖有多家保險業者，惟相關經營決策，仍依公司委託的財務顧問管理公司建議，並由公司董事會決議辦理；且各保險業股東並未擔任達勝伍董事，鈺叡公司董事也沒有任何保險業股東代表，當然更不會有保險業代表介入經營的事實，任何關於影射的說法都不是事實。但因為政府機關及股東們的建議，為更明確表達絕對沒有介入東元經營權之爭，達勝伍決定主動撤出公開收購案。

郭冠群指出，這次公開收購目的，是要做菱光有意義的大股東。他觀察研究台灣資本市場及產業多年，菱光從當年的技術及市場遙遙領先者退居市場第二，根據菱光目前的業務與財務表現，也顯現出經營能力有極大的改善空間。

最後，鈺叡也特別喊話說，希望尚未參與應賣的菱光股東，把握時間參與應賣。鈺叡以每股29元公開收購菱光，公開收購菱光的普通股截止日期至8月10日下午3時30分，欲參與應賣菱光的股東，可以依公開收購說明書中所載的臨櫃、電話或網路申請應賣，盡速辦理應賣手續。