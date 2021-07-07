公開收購菱光的鈺叡公司今日表示，大股東達勝伍決定撤出鈺叡公司，這代表投資達勝伍的六大壽險公司，不會有參與收購菱光股權之疑慮。但鈺叡仍將有其他股東加入，爭取更多股民支持，繼續走完公開收購案。

為回應政府機關、股東們連日來的關心及建議，鈺叡董事長郭冠群今天也表示，針對公開收購菱光案，鈺叡無端被捲入東元經營權之爭，造成達勝伍、鈺叡、菱光股東困擾，他感到非常遺憾，也主動做了撤出的決定，以平息更多不必要之紛擾。

郭冠群強調，為消弭有心人士對於達勝伍涉入東元經營權不實的指控，且不再讓相關紛擾占用公眾資源，決定達勝伍創投持有的鈺叡公司「全部」股份轉讓給其他投資人。但為恪遵相關法令，保障菱光股東權益，這次公開收購菱光案會依法繼續進行。郭冠群也說，過程會完全合法合規，依據證券法令規定，變更公開收購說明書並公告。換句話說，原本投資達勝伍的六大壽險公司，將不會再參與菱光案。