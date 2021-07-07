苗栗子弟警察局長周煥興今天首度在苗栗縣議會進行警察局工作報告，除了報告轄內治安、交通及各項勤、業務之外，也補充報告在本次疫情第三級警戒期間，警方在各項防疫工作，初登板的表現讓議員們大獲好評。

苗栗子弟警察局長周煥興議會初登板，全程客語應答驚艷全場。(戴志揚翻攝)

因為疫情關係，苗栗縣議會第五次定期會原訂5月召開延期至7月召開，而今天上午登場的是苗栗縣警察局工作報告，身為苗栗子弟的周煥興局長，用熟悉的母語客家話與議員們對答如流，局長在會中表示身為客家縣市的局長帶頭率轄內5位分局長報名客語認證檢定，也每週利用週報時間親自教導分局長們口說客語，希望來到苗栗服務不要空手而回。

苗栗子弟警察局長周煥興議會初登板，全程客語應答驚艷全場。(戴志揚翻攝)

局長在工作報告中特別感謝縣長在本次疫情期間將本局同仁列為優先施打疫苗人員，使本局員警接種疫苗比率高達94%；同時也非常感謝議長及多位議員於疫情的期間捐贈許多防疫物資給本局第一線同仁使用，讓警察執勤時無後顧之憂。

最後特別感謝本局各級幹部及第一線同仁，在防疫期間能全力支援縣府防疫工作，不論是三級警戒禁止群眾的勸導、未戴口罩的取締勤務、協助衛生局疫調確診個案、甚至是18鄉鎮市疫苗施打的安全維護及交通疏導，若沒有同仁的努力與付出，也無法有協助縣府進行有效率的防疫工作，按仔細。