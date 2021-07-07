疫情與三級警戒衝擊不少民眾生計，部分產業幾乎沒有收入，無薪假人數也不斷增加，政府的紓困政策與施行辦法也成為各界關注的焦點。台北市議員王世堅指出，紓困程序不要太繁文縟節，因為標準再怎麼訂，都會有幾百萬人無法及時紓困，他更主張應該排富後全民普發新台幣1萬元。

王世堅7日在政論節目《新聞大白話》中(3:52:50處開始)表示，針對紓困，他還是主張要普發，因為我們2300萬人都受害，不要再繁文縟節，曠日廢時，還動用這麼多人去審查，「因為你再訂怎麼樣的標準，永遠都會有幾百萬位民眾沒辦法得到及時紓困」。

王世堅除了認為應該要普發紓困金之外，同時也呼籲高所得者不要去領紓困金，並且應該把錢捐出來，「根據我的估算，200萬位高所得者，和他們的家屬總共500萬位，政府如果一個月普發1萬，1800萬人也才1800億，連發3個月，才5400億，好過現在7、8000億發了，到底發到什麼地方，不曉得」。

此外，同台的退將于北辰也說(3:52:00處開始)，紓困的問題出現了，民進黨派系正國會的立委提出，希望有一個人性化的紓困，「為什麼不人性化？你的紓困到底紓困了沒有？搔癢要搔到癢處？我明明就是脖子癢，一直抓大腿我沒感覺」。

于北辰指出，把紓困金給有困難的人，不能像施捨，要像及時雨，「他現在就剛好缺這麼一筆錢，你給他，再把疫情控制好，他回去工作之後會繳稅，而政府也會獲利，政府必須考慮清楚，聽聽你們自己的立委給的建議」。