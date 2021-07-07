國內疫情持續延燒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中一舉一動，備受外界關注，對於如何評價陳時中，若他下台，看好誰接棒指揮官？台北市長柯文哲今表示，陳時中若把意識形態、別有用心拿掉，好好聽專家的話，不會差到哪去，他EQ蠻高的，都不會動怒。如果要換人，把前副總統陳建仁、副總統賴清德換上來就可以。

柯文哲今上資深媒體人趙少康臉書直播，網友提問柯文哲和趙少康，如何評價衛福部長陳時中防疫表現？柯文哲說，「他EQ蠻高的，以我的個性每天報名牌報5百多天，我受不了，我跟他開過會，他真有耐心，EQ罕見的高，都不會動怒，他只要不要政治凌駕專業，靠那排疫情專家，也不會差到哪去」。柯文哲也說，他覺得這場防疫太多政治扭曲了，陳時中若把意識形態、別有用心拿掉，好好聽專家的話，不會差到哪去。

【LIVE直播】趙少康對上柯文哲 拋「8個關鍵」直球對決｜2021.07.07

至於陳時中會不會下台？誰可以取代他？柯文哲說，如果把前副總統陳建仁、副總統賴清德換上來就可以。

柯文哲嘆了一口氣接著表示，「我覺得很奇怪，理論上指揮官我會給一個衛福部長從頭做到尾，一般防疫又不是只有一種，他會牽涉到紓困、買疫苗等等，我一直覺得這個指揮體系很奇怪，沒道理」。