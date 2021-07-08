疑視線死角惹禍 新北砂石車迴轉撞機車 女騎士捲車底命危 10:312021/07/08 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和區連城路今（8日）上午8時許發生一起砂石車與機車相撞車禍。（記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女騎士捲進砂石車車底，救出已無生命跡象送醫搶救。（記者爆料網） 新北市中和區連城路今（8日）上午8時許發生一起砂石車與機車相撞車禍，一輛砂石車當時正在迴轉時，疑似因視線死角，撞上一輛機車，女騎士當場捲入車底。警消獲報到場將女騎士從車底救出，已無生命跡象，立即送往醫院搶救當中。至於詳細車禍原因，仍有待警方調查釐清。 台北大安區2機車擦撞倒地 1騎士遭小黃輾過壓車底亡 屏東水罐車駕駛酒後連撞7間民宅 慘卡車內身亡 #砂石車 #女騎士 #車底 #視線死角 #迴轉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中台74線砂石車翻覆土石蓋滿路面 駕駛受困獲救車流塞爆 13:122021/07/05 社會 男疑不滿遭女駕駛擋車 持改造手槍朝車門轟4槍 17:082021/07/07 社會 警深夜盤查見副駕女未戴罩 一查發現車內藏毒 18:152021/07/05 社會 防疫車流少 文山區機車騎士超速撞飛過馬路婦人 釀死亡車禍 11:342021/07/06 社會 士林公車失控撞倒2路樹車頭貫穿 駕駛受困7人受傷 12:282021/07/02 社會 急轉彎失控 轎車直衝萬華民宅騎樓 7機車全毀4人掛彩 14:012021/07/03 社會 服務處遭車撞 顏寬恒兄妹不追究 04:102021/07/08 地方新聞 國道3龍井段大貨車連環撞 鋼樑插進車頭駕駛驚險躲過 08:212021/07/02 社會 「靠」斑馬線走被車撞還挨罰300元 法官撤銷罰單 12:032021/07/05 社會 台中女騎士超車時摔車倒地 後方機車閃避不及撞上 11:142021/07/01 社會 老婆在車上等 尪送醉女回家樓梯間硬上辯：她沒拒絕 17:512021/07/05 社會 社會熱門新聞 酒店妹瘋當伴遊妹 關島疫苗5天4夜爽賺20萬 - 社會 1家3口沒飯吃 單親媽冒雨騎車載2子 從三重到信義區領愛心便當 - 社會 周轉不靈難過關 韓國餐廳老闆陳屍大安區租屋處 - 社會 「排毒長照」一次800元 屏東83歲翁大方認連結38歲女 - 社會 妻網搜星座戀愛法 夫驚見女女性愛片才知小三是「她」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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