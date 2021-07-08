女騎士捲進砂石車車底，救出已無生命跡象送醫搶救。（記者爆料網）

新北市中和區連城路今（8日）上午8時許發生一起砂石車與機車相撞車禍，一輛砂石車當時正在迴轉時，疑似因視線死角，撞上一輛機車，女騎士當場捲入車底。警消獲報到場將女騎士從車底救出，已無生命跡象，立即送往醫院搶救當中。至於詳細車禍原因，仍有待警方調查釐清。