台中市11日晚上7時許，在西屯區西屯路與河南路口發生一起酒駕車禍。（民眾提供／盧金足台中傳真）

酒駕還闖紅燈 台中21歲男子撞傷機車騎士

台中市11日晚上7時許，在西屯區西屯路與河南路口發生一起酒駕車禍，21歲莊姓男子駕駛一輛租賃自小客車，沿河南路二段內快車道往台灣大道方向直行，不只酒駕，還疑闖紅燈，撞上騎機車的39歲許姓男騎士，警消到場緊急將受傷的騎士送醫，警方初判肇因，莊男違反交通號誌，詳細車禍原因與責任正進一步釐清。

昨天晚上七時許，莊姓男子駕車沿著河南路二段內快車道往台灣大道方向直行，騎機車的許姓男子沿西屯路二段往大雅方向直行，在西屯路與河南路口發生碰撞。

警方調查指出，車禍造成莊男的租賃車右前車頭撞損，騎士機車左側車身車損，警方到場騎士受傷已先行送醫救治。

警方針對兩人酒測，莊男酒測值超標，還闖紅燈，許姓騎士未發現肇事因素，其中機車駕駛人受傷，已先行送醫救治，警方將酒駕的莊男依涉公共危險罪嫌移送送台中地檢署偵辦。

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