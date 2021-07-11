觀夕平台入夜不斷出現改裝車輛，甚至有改裝跑車。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎3級警戒關不住民眾放飛的心，台南市著名景點觀夕平台9日、10日深夜屢有改裝車友群聚聊天，吵到附近鄰居報案，警方兩天攔查上百輛汽、機車，共開出40件告發單。

台灣疫情3級警戒一延再延，進入暑假各景點仍未開放，關不住期待出遊的青少年，台南市安平區林默娘公園、觀夕平台與黃金海岸近日入夜就出現呼朋引伴的車友群聚聊天，甚至在附近道路競駛，因為噪音擾鄰，不斷有民眾檢舉報案。

民眾檢舉頻繁，警方到場發現多屬改裝車友，三、五成群到海邊聊天，其中以觀夕平台人數最多，民眾見警到場都有戴上口罩，只能依照改裝排氣管、超速行駛取締，安平區警方9日、10日兩天就在觀夕平台周邊攔查上百輛汽、機車，開單告發40件。

台南市警方表示，戶外群聚條件必須10名以上互相認識的朋友，各景點出現的車友大多為青少年，累積人數雖多，卻都是零星幾人一群，趁夜間相約海邊散心聊天，警方除了加強宣導，並依照改裝車違反違反道路交通管理處罰條例取締。

台南市警4分局每周假日規畫專案勤務，在觀夕平臺、永華路二段、健康路三段及億載金城周邊道路強化「改裝車輛及危險駕車」稽查取締，今年公布已報請環保、監理機關，將改裝車輛召回檢驗395件，宣示警方維護治安立場。