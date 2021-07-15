苗栗縣於防疫第三級警戒期間，民眾求職詐騙數量增加不少，今於議會中陳光軒議員向警察局提問是否有什麼反詐騙宣導及防制的措施或作為？

苗栗縣警局長周煥興親自率刑大游大隊長、分局長到超商向店員宣導，也在苗栗縣各鄉鎮的27個在地社團刊登反詐騙宣導的案例跟文宣，提高民眾反詐騙意識。(戴志揚翻攝)

局長周煥興回應因疫情許多行業無法營業導致民眾上網求職，可能面臨詐欺集團利用待業民眾想求職的需求，進而騙取存摺帳戶作為詐欺的人頭帳戶。

苗栗縣警局長周煥興親自率刑大游大隊長、分局長到超商向店員宣導，也在苗栗縣各鄉鎮的27個在地社團刊登反詐騙宣導的案例跟文宣，提高民眾反詐騙意識。(戴志揚翻攝)

警方今年統計迄今本局查獲12件15人收簿手、車手，也持續向上溯源，將詐騙集團ㄧ網打盡，同時會在各平台網路巡邏，針對假求職的貼文會提出警語及檢舉下架。

當然在宣導面部分，警察局也直接到4大超商的多媒體機台、櫃檯張貼「求職陷阱多、帳戶寄出門、刑責找上門、求職要切記、帳戶不要寄」的標語跟文宣，局長也親自率刑大游大隊長、分局長到超商向店員宣導，若民眾要寄物品，請關心提問是否寄送存摺，也在苗栗縣各鄉鎮的27個在地社團刊登反詐騙宣導的案例跟文宣，提高民眾反詐騙意識。

而今年在青春專案警察局辦理一項預防犯罪藝起來-反詐騙、反毒貼圖比賽，分為大專院校、國中國小組、師生組、親子組等4組，獎金優渥歡迎大家藝起來共襄盛舉，藉由通訊軟體發達，大家每天轉發早安貼圖多1份提醒，少1件詐騙案。

陳光軒議員也希望警察局能透過社區治安會議或村里民大會中加強里民反詐騙的宣導，讓一些年長者能了解新的詐騙手法，另對108年統計迄今年輕女生求職遭詐騙案例為86人，相較男性32人多了1倍之多，請警察局了解分析，針對年輕女性予以宣導，以保障他們的財產安全。