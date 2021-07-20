移民署金門國境隊今會同海巡署、港警單位在水頭、料羅2港區實施聯合防疫宣導之二。（移民署提供）

金廈泉小三通客運已停航年餘，但每天仍有10餘艘貨船往來兩岸，移民署金門國境隊今會同海巡署、港警單位在水頭、料羅2港區實施聯合防疫宣導，並自製多國語言防疫看板，提醒大家落實防疫，嚴防出現破口。

移民署金門國境隊隊長黃金水表示，水頭港區客輪雖已自去年2月10日全面停航，但料羅港區每日仍有10餘艘大、小貨輪往來兩岸之間，國籍、外籍及大陸船員都有，在高規格防疫要求下，防疫期間禁止非本國籍船員辦理臨時入境。

移民署將防範違規群聚列為防疫重點，為進一步強化金門商港船員防疫觀念，今天特會同海巡署金馬澎分署第九岸巡隊及高雄港務警察總隊金門港中隊等單位，針對料羅、水頭港區的兩岸航線船員實施聯合防疫宣導，提醒大家在3級警戒微解封的狀態下，仍應注意相關防疫措施外，並提供勞動部「[email protected]移點通」多語推播服務，讓船員能隨時掌握最新防疫訊息。