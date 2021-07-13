今日起實施微解封，新北市府今公布微解封開放的風景區、藝文場所，今日起除了烏來風景區不開放外，十分瀑布園區和碧潭、瑞芳風景特定區將降載開放，新店、三峽、坪林、雙溪等部分區域步道也將率先開放，觀旅局長張愛晶表示，目前觀測下僅有零星遊客前往，但風景區將隨時調整，若有狀況，該關閉就關閉。

張愛晶表示，微解封開放，以戶外原則，有條件逐步開放，風景區部分將實施降載，人數、公有停車場僅開放原容留量40％，假日也會持續開設人潮儀表板；在登山步道上，登山涼亭將持續封閉，但新店直潭、三峽白雞山、坪林湖桶、雙溪楊廷理、平溪菁桐、石碇浮獅山、深坑大崎嶺、淡水三空泉、三芝二坪頂步道都將開放。

張愛晶表示，步道入口處都設有QR code，請遊客務必掃碼，戶外仍須全程戴口罩，而附近店家不開放內用，遊客也不能邊走邊吃。

針對藝文場館部分，文化局長龔雅雯表示，新北市113處藝文場館仍以戶外空間開放、室內關閉為原則，不過圖書館有設置線上預約定點取書、閱讀便利包、宅配獨享包等線上服務，今一開放申請就有3萬5000人預約。

龔雅雯說，樹林、板橋、新莊藝文中心則是持續暫停開放，受理表演團體無觀眾之排演、直播演出的申請服務，目前沒有人申請，而博物館和藝文園區戶外部分，遊具和遊戲區也不開放，若人數太多仍會封閉戶外園區，呼籲民眾使用線上藝文服務。

新北市長侯友宜表示，今日人流車流狀況都良好，將持續派出區公所、警方現場監看，給空間讓市民好好放鬆身心，但也希望大家配合三級警戒相關措施。