台東縣長濱鄉1車失控衝田間四輪朝天 女駕駛自行脫困 15:092021/07/10 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣長濱鄉1車輛衝入田間四輪朝天。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣長濱鄉10日下午1時40分，發生1起自小客車衝落田裡的意外，1名年約五旬的婦人自台東市返回長濱鄉忠勇村住家，行經東13線鄰近道路時，突然失控偏離行駛道路，連人帶車四輪朝天翻落在稻田裡。 意外造成女駕駛一度受困車內，所幸她意識清醒，台東縣消防局獲報後，立派派遣長濱消防分隊救援，消防人員抵達現場時，女駕駛已自行脫困、並拒絕送醫。經警方調查，肇事女駕駛未酒駕，疑因疲勞駕駛造成，肇事原因調查釐清。 頭文字D神車夜飆北宜 過彎撞大貨車車頭全爛駕駛受困 嘉明湖步道暫不開放 台東縣長籲晚點再來 #女駕駛 #長濱鄉 #台東縣 #四輪 #脫困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯合國帥醫生被困要保釋金 求愛台女遭騙百萬 18:362021/07/09 社會 女大生打工10天車禍離職求償1萬 老闆娘傻眼：再不用法律系 11:182021/07/10 社會 大車直衝卡陸橋 駕駛撞破頭命危 04:102021/07/10 社會新聞 疑視線死角惹禍 新北砂石車迴轉撞機車 女騎士捲車底命危 10:312021/07/08 社會 健身房鬆綁 台東業者：準備好重新營業 17:352021/07/09 寶島 豐田86跑車逆向撞大貨車 車頭全毀駕駛受困車內 09:572021/07/09 社會 紓困金用完1900名運將傻眼沒得領 公路總局：已動支其他經費 12:032021/07/08 生活 無薪假破2萬人 住宿餐飲業最多 04:102021/07/09 政治要聞 女大生肚皮出現詭異橫線求救 眾網友齊指：1習慣害的 08:202021/07/08 生活 陸媒細數香港國安法成績單 一年刑案下降一成 黎智英被捕 17:132021/07/08 兩岸 旅遊 雙鐵續禁飲食 自由行再緩緩 04:102021/07/09 財經要聞 社會熱門新聞 孝女全裸躺神桌下36天為母祈福 乩童狂摸扯：不然媽媽沒救 - 社會 保險業務妻內褲驗出精蟲 尪曝1年未行房見手機訊息臉綠 - 社會 5子女拒付每月6000生活費 85歲老母提告因這理由判敗訴 - 社會 國小女哭吼「我受不了」 安親班老師聽原因秒報警 - 社會 咬一口熱狗噴1萬5！IKEA店門口成檢舉熱區 11人脫罩爽吃悲劇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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