台東縣長濱鄉10日下午1時40分，發生1起自小客車衝落田裡的意外，1名年約五旬的婦人自台東市返回長濱鄉忠勇村住家，行經東13線鄰近道路時，突然失控偏離行駛道路，連人帶車四輪朝天翻落在稻田裡。

意外造成女駕駛一度受困車內，所幸她意識清醒，台東縣消防局獲報後，立派派遣長濱消防分隊救援，消防人員抵達現場時，女駕駛已自行脫困、並拒絕送醫。經警方調查，肇事女駕駛未酒駕，疑因疲勞駕駛造成，肇事原因調查釐清。