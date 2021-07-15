民眾登錄「新冠肺炎疫苗注射預約」等網頁，涉嫌違法蒐集民眾個資逾700筆。(警方提供)

經專案小組蒐證齊備，向台中地方法院聲請搜索票，於7月上旬，前往該公司執行搜索。(警方提供)

刑事局中部打擊犯罪中心循線逮捕該公司負責人張女等6人，移送法辦。(警方提供)

生技公司散播預約施打疫苗殘劑假訊息 違法蒐集個資行銷防疫物資

台中市某生技公司於LINE成立「照護管家」群組，散布新冠肺炎疫苗殘劑預約注射的假訊息，招徠不知情民眾逾4000人加入該群組，引導登錄「新冠肺炎疫苗注射預約」等網頁，涉嫌違法蒐集民眾個資逾700筆，作為向診所招攬業務時商業談判的籌碼。刑事局中部打擊犯罪中心循線逮捕該公司負責人張女等2女4男共6人，移送法辦。

警方指出，近期於LINE通訊軟體流傳：「6／25疫情指揮中心在防疫會議後，對外說明，為避免疫苗的浪費，即日起每天最後1瓶的疫苗殘劑開放候補名單的登記使用，滿18歲就可以登記預約候補。照護管家預約掛號平台，提供疫苗預約整合功能等‧‧‧」假訊息。

警方表示，中央流行疫情指揮中心查知後，責由刑事局中打查辦，警方立即組成專案小組，並報請台灣台中地方檢察署黃芝瑋檢察官指揮偵辦；警方發現該生技公司設在台中市南區某商辦大樓內，涉嫌於LINE成立「照護管家」群組，吸收逾4000人加入。

該公司以Line散布新冠肺炎疫苗殘劑預約注射的假訊息，招徠不知情民眾登錄「新冠肺炎疫苗注射預約」、「疫苗殘劑開放候補名單」、「新冠肺炎疫苗注射預約查詢表」等網頁，誤導民眾輸入個資，涉嫌違法蒐集民眾個資逾700筆。

經專案小組蒐證齊備，向台中地方法院聲請搜索票，於7月上旬前往該公司執行搜索，查扣電磁紀錄等相關資料，現場除依現行犯逮捕負責人36歲的張女及帶回馬姓員工2女4男共6人到案說明，並要求下架違法網頁，避免民眾權利繼續受害。

警方調查，該生計公司最主要核心業物是開發診所預約系統，藉由違法吸收民眾個資來充當會員數，藉以日後向診所招攬業務時做為商業談判的籌碼。

全案詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條及個人資料保護法第6條第1項及第41條等罪移送台中地方檢察署偵辦；經檢察官複訊後，公司負責人張女以新臺幣50萬元具保、馬姓員工以25萬元具保、黃姓員工以5萬元具保，其餘3人飭回。

警方呼籲，目前衛生福利部疾病管制署僅開放各縣市醫院、衛生 所及合約診所預約候補登記，未曾委由任何國內(外)私人機構或 企業公司幫忙預約候補登記民眾資料。另即將開放之COVID-19公費疫苗接種意願登記網址為 1922.gov.tw，請民眾關注中央流 行疫情指揮中心發布之正確訊息，並多加提防網路流傳之假訊 息，以免個人資料外洩，並影響自身疫苗接種權益。