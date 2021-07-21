台中新光三越美麗的櫃姐們21日贈送愛心便當到西屯國小疫苗快打站，用精緻美食慰勞現場辛苦的工作人員。（西屯區公所提供）

新冠肺炎疫情延燒，為落實市民健康保障，西屯區快打站馬不停蹄，幾乎周周無休的為市民朋友及西屯鄉親施打疫苗，為感謝這群防疫神隊友，台中新光三越美麗的櫃姐們21日贈送愛心便當到西屯國小疫苗快打站，用精緻美食慰勞現場辛苦的工作人員。

新光三越美麗櫃姐吳小姐說，自己的妹妹也是醫護人員，看到妹妹辛苦備極，更能感受到所有醫護人員的辛苦，所以與4、5、6樓專櫃姊妹們集資，結合福華飯店精心製作美味的便當與飲料送給西屯國小快打站工作人員，向所有辛苦的醫護致上最貼心與關懷的謝意。

西屯區公所陳寶雲區長表示，非常感謝台中新光三越美麗的櫃姐們帶來澎湃的愛心便當，為站內醫護、工作人員補給打氣，也謝謝對西屯團隊的肯定及支持，用行動力挺做西屯快打站最堅強的後盾，大家一起團結抗疫，感覺相當窩心又溫馨。

陳寶雲強調，疫情雖已逐漸趨緩，但施打疫苗的腳步不能停歇，目前政府已開放疫苗預約登記，請符合資格的市民朋友，儘速透過中央「COVID-19公費疫苗預約平台預約登記。