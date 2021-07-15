台東縣府預計斥資4200萬元公帑招待縣民1日遊並贈送伴手禮挨批，民進黨台東縣黨部執行長簡維國15日指出，疫情嚴峻下，許多民眾的經濟需要被紓困，斥「用4200萬元民脂民膏給台東人參觀台東縣政，意義何在」。

簡維國質疑，針對縣長饒慶鈴14日記者會所言，4200萬參訪可創造5倍2億元的商機，5倍2億從何估算？參訪標案為何要拆成4個？參加對象是誰？振興台東觀光的產業名單？為何不吸引外客增加外來收入？若不解封，每團40人的遊覽團如何成行？

民眾認為縣府既然有經費，為什麼不拿來幫助因疫情經濟陷困境的人？疫情下有不少社福機構或自營業者，成了不被看見的難民，對此民眾認為，倒不如將4200萬花在刀口上，幫助困苦的人。

簡維國表示，要振興觀光，應針對解封之後如何吸引外來遊客，可以做台東消費券、旅遊券，讓不特定的台東廠商與店家受惠，而不是疫情期間要台東人參訪台東縣政，對台東來說，並沒有增加外來收入，只是消化預算。