國產高端疫苗日前通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，引發黑箱質疑，國民黨主席江啟臣昨赴北檢告發失職官員，民進黨團今天批評東施效顰，呼籲撤告勿浪費司法資源。江啟臣對此表示，民進黨找不到理由，就拿此來搪塞，但人民沒有那麼笨，請政府儘速修正錯誤政策。

對於按鈴申告一事，遭民進黨團批評為了黨主席選舉作秀，浪費司法資源，江啟臣直言，通常民進黨這樣的回答就是找不到任何理由，要嘛馬維拉，要嘛就說跟黨主席選舉有關，他可能要請祕書長李乾龍儘速把黨主席選舉辦一辦，不然做什麼事都跟黨主席有關。

江啟臣說，不過問題是，國民黨就算選完這次還會有下次黨主席選舉，民進黨不要再找不到理由就以此來搪塞，人民也沒有那麼笨，請為錯誤負責，該修正就修正。

國民黨立委蔣萬安表示，衛福部食藥署通過國產疫苗EUA審查，沒有錄影全面黑箱，但衛福部長陳時中竟說，不錄影是為了保障專家學者的表意權，可以暢所欲言不被獵巫，甚至不公開是避免利益糾葛，痛批「這麼荒謬的理由，講得臉不紅氣不喘」，反之，為避免利益糾葛，應該要公開透明。

蔣萬安指出，美國全程直播輝瑞、莫德納疫苗的EUA審查，如此一來，專家學者才能捍衛專業意見，暢所欲言，坦蕩接受外界檢視，他認為，為了國產疫苗發展，政府應該開誠布公，勿讓專家學者在黑箱之下受到外界質疑。