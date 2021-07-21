世界球后戴資穎代表中華隊出征東京奧運，從搭乘班機被分配坐在經濟艙到下榻3星旅館，都引發各界關注；知名直播主連千毅日前更在直播中為戴資穎叫屈，豪氣撂話「我個人出20萬給戴資穎住好一點」，未料他此舉卻反遭網友質疑在作秀、蹭熱度，對此他今(21日)也回應了。

連千毅日前放話要贊助20萬讓戴資穎住好一點，此舉引發部分網友質疑在作秀、蹭熱度，據三立新聞報導，他稍早回應網友酸言酸語，表示「你就當我在作秀嘛，我那天幫忙黃小弟，我也是拿出4百萬在那邊啊，那天去如果他家人真的收下，我也會給他們啊，我說到做到。」

連千毅無奈表示，他今天有賺到一點錢，想回饋社會，戴資穎事件也是同樣道理，他單純想幫戴資穎換好一點的房間住，他更反嗆酸民：「不然就這樣子啦，這件事情先不要講，以後我捐多少，你就捐多少？」

連千毅感歎說，有些人連200元都不肯拿出來幫助社會上的人，這樣有何資格來評論社會上在做事的人，「你說我們高調，我講句實在話，我們今天不拋磚引玉我們怎麼做事啊，你懂嗎？那請問我們怎麼低調下來？我們有低調的空間嗎？」盼酸民能將心比心，有點同理心。