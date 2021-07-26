中華代表隊柔道好手楊勇緯，在東奧柔道男子60公斤級賽事為台灣勇奪銀牌，賽後他落淚說「想要的是金牌」，竟有酸民砲轟駕馭不了金牌「哭屁啊！誰不想拿金牌」結果反遭眾人圍剿，沒想到事後該名網友又再度撂狠話，呼籲想開砲的網友全都一起上，他之後好一次收拾，驚人之語讓不少人傻眼。

楊勇緯奪台灣奧運柔道首銀 戴資穎首戰25分鐘速殺對手

楊勇緯24日在東奧柔道男子60公斤級賽事闖進決賽，最後飲恨拿下銀牌，不甘與金牌擦身而過，賽後他痛哭說「想要的是金牌」。不料有酸民在臉書砲轟「哭屁啊，誰不想拿到金牌？問題是你現階段的實力就駕馭不了這塊金牌啊！想拿金牌就好好努力啊，光在那哭哭哭，金牌就會從天上掉下來嗎？」

有網友在臉書發文嗆楊勇緯「哭屁啊！誰不想拿金牌」。（圖／截自爆料公社公開版）

楊勇緯賽痛哭畫面曝光後，讓眾人不捨，記者也安慰他拿銀牌也很好，對此，該名網友更不客氣的說「記者的安慰也許讓某些人覺得火大，但在那邊哭哭哭讓人火更大，請別忘了你們這團都是國家代表選手，不是五子哭墓團，要哭請去應徵葬儀社，從年頭讓你哭到年尾都不是問題」。

貼文一出引起眾怒，被轉發到爆料公社公開版等臉書社團，網友紛紛反嗆「流淚是人的本能，是一種情緒的釋放」、「當你有這個能力登上奧運殿堂時，再說這種話吧！」、「人家靠實力拿銀牌，你靠人家蹭熱度」。不料發言被打臉後，原PO竟又撂狠話，呼籲想攻擊、開砲的網友全都一起上，之後他將一鼓作氣全部收拾，「省得我一一對付，非但沒效率且浪費老子時間」。