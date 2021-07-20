香港影壇大哥大洪金寶在2017年因膝蓋出問題，身體狀況亮紅燈，多次被拍到拄拐杖甚至坐輪椅代步，日前還被上海網友直擊他身形消瘦的模樣，已不見當年霸氣；不過，過去洪金寶的好功夫是眾人皆知的，他昔日曾透露除了輸給李小龍，更早之前第一個打贏他的就是已故功夫大師劉家良。

洪金寶在80、90年代是他最黃金的時期，當初連成龍、李連杰、吳京或是甄子丹，都沒能掛保證一定打贏洪金寶，因為他出身功夫明星世家，從小就被丟到戲班學戲練功夫，成為一名硬底子武打演員；另外他不只靠習武，小時候又愛打架，不免有大量實戰經驗，更知道過招的感覺。

李小龍。(圖/ 取自中時資料庫)

已逝武學宗師劉家良（圖左一）過去和洪金寶交手，也讓洪金寶甘拜下風、心生敬畏。(圖/ 取自中時資料照)

但人都還是有剋星的，洪金寶曾在一次訪談中提到，有一次李小龍從美國來探班，而他剛好是武術指導，稱讚李小龍很厲害語意卻遭曲解，被誤以為是要求來一場對決；洪金寶在一陣慌亂下，只好摸著頭切磋，沒想到在他準備抬起腳，李小龍的腳已經在他臉上，不服輸也難。

不過，除了李小龍之外還有一名功夫大師讓他甘拜下風，就是香港知名武術導演劉家良，他還是黃飛鴻第四代傳人，更是南派功夫洪家拳嫡系傳人；劉家良算是洪金寶武打界大前輩，兩人曾在電影《群龍戲鳳》交手，分別是赤手空拳和棍棒對決，洪金寶都被打得無力招架。

事後劉家良仍稱讚他，更給了「只有洪金寶讓他害怕過」這種高評價；洪金寶在那次較量後，也忍不住讚嘆劉家良的功夫，直言「你是第一個打贏我的」，由此可見他對前輩相當敬重。一代宗師劉家良在2013年因血癌逝世，享年79歲，當年還由九大門派舞獅送行，震撼整個香港演藝圈。