羽球球后戴資穎一句「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，引發座位分配爭議，各界人士及民眾都為選手們抱不平，但也遭批大頭症、認為是在炒話題。對此，台北市議員羅智強酸說，「綠營也真的不讓我失望，開始大玩黑白臉的二手策略」，但說穿了，蔡英文只是沒想到，戴資穎竟不識相扯破了「跳票的國王新衣」。

「即便是球后，也難逃被出征的命運」，羅智強今（21）日在臉書點破綠營大玩黑白臉的二手策略，總統高官排排站道歉，但網軍側翼則開始瘋狂出征戴資穎，有的罵說戴爸的管教不好；有的罵戴資穎是個吵著要糖吃的小孩；還有的罵她迎合中共，但這次到底干中共什麼事？

羅智強指出，其實重點只有三個：「承諾讓選手搭商務艙的是蔡英文、承諾讓選手搭商務艙的是蔡英文、承諾讓選手搭商務艙的是蔡英文」。他說，商務艙不是戴資穎去要的，而是「蔡英文答應的」，且想贊助戴資穎的企業多得是，或許她也不需要去要。

戴資穎19日在IG表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，意外引發討論。（圖／摘自戴資穎IG）

羅智強質疑，難道是總統跳票說不得？他提到，前總統馬英九當年「633」沒做到，民進黨罵了多少年？有看到馬英九用網軍來出征罵他的人嗎？承諾沒做到，被批評，就是檢討反省道歉認錯，還可以理直氣壯地出征別人？

至於蘇貞昌所說，是因考量防疫才會這樣安排座位，羅智強表示，事實上民進黨政府的原始規劃，從頭到尾就沒打算讓選手搭商務艙，防疫只是事後拿出來的藉口而已；說穿了，跳票跳成習慣的蔡英文，根本沒把這個承諾當一回事，蔡英文只是沒想到，戴資穎竟然不識相扯破了她跳票的國王新衣。

最後羅智強怒轟民進黨，在野狂騙票、執政猛跳票，只要靠網軍出征異己，什麼扯爛污的事都可以安然過關，「在台灣當個民進黨政客，真幸福！」

633是馬英九在2008年競選總統時提出的政見，在發表經濟政策白皮書中提到四大承諾，包括計畫投資愛台十二建設2兆6500億元，每年提供12萬工作機會、平均每年經濟成長率6%、失業率降至3%以下、2016年平均國民所得達3萬美元，但在2012年馬政府確定棄守，633政見也以跳票收場。