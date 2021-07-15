北部1名劉姓女子，從當兵的男友口中聽說有同袍的父母確診，部隊卻仍要求回營，讓她氣得在網路社群Dcard上留言「國軍一定要等有人確診嗎？」調查局認定散布疫情假消息，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將劉女送辦。台北地檢署偵查後，認為她主觀上沒有犯意，15日處分不起訴。

Dcard的「軍眷版」今年5月出現一篇文章，標題為「國軍一定要等有人確診嗎？」，內容寫道「昨天是新兵回營的日子，好啦現在有人爸媽確診，新兵也確診上了接駁車，整台車的人被隔離，然後現在聽說還有一位確診的，真的怕男友進去還真的回不來。」台北市調查處溯源追查，發現是劉女散布，今年6月7日約談她到案，並移送北檢偵辦。

檢察官調查後，確認劉女的男友在新竹某單位服役，消息來源就是男友，而她發文的目的，是因擔心男友會被感染，且提醒「軍眷版」上其他軍人女友、家屬要小心，加上部分網友回覆時也表示「有聽說」，讓劉女更加確信為真，主觀上並無散布假訊息的犯意，遂依罪嫌不足處分不起訴。