台北市昨天公布一名皮膚科醫師感染新冠肺炎，為案15493，由於該案在疫調過程中隱匿足跡，因此引發爭議，中央流行疫情指揮中心今天則進一步指出，該名皮膚科醫師曾在五月中打過一劑AZ疫苗，目前還沒接種第二劑，最後仍然確診。

根據北市府昨天提供的疫調足跡，該皮膚科醫師曾在7月7日前往家樂福同安店、7月13日到過World Gym長春店，不過個案一開始進行疫調時，曾隱瞞職業與足跡，最後是透過調閱電信資料後才發現疫調不實。