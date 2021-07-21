確診皮膚科醫曾打過疫苗 指揮中心：5月中接種第一劑AZ 14:392021/07/21 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北確診皮膚科醫打過疫苗，指揮中心證實，個案在5月中曾接種第一劑AZ。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市昨天公布一名皮膚科醫師感染新冠肺炎，為案15493，由於該案在疫調過程中隱匿足跡，因此引發爭議，中央流行疫情指揮中心今天則進一步指出，該名皮膚科醫師曾在五月中打過一劑AZ疫苗，目前還沒接種第二劑，最後仍然確診。 根據北市府昨天提供的疫調足跡，該皮膚科醫師曾在7月7日前往家樂福同安店、7月13日到過World Gym長春店，不過個案一開始進行疫調時，曾隱瞞職業與足跡，最後是透過調閱電信資料後才發現疫調不實。 71人確診防疫泡泡破功 東奧不排除最後一刻取消 微解封後確診連環爆 網酸「無限三級」揭目前最大困難 #皮膚科醫師 #疫調 #足跡 #確診 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫曝打疫苗後最詭異副作用 網刷爆留言認證：真的超餓 12:372021/07/21 生活 確診皮膚科醫師隱匿足跡史 北市衛生局開罰16萬 12:332021/07/21 生活 IKEA高雄店前主管返回馬來西亞確診 離台前住鼓山區 11:082021/07/21 生活 121萬人瘋搶第三輪疫苗預約 昨AZ接種逾20萬人 14:342021/07/21 生活 300萬人接下來1個月都打AZ 醫曝亞洲人常見9大副作用 11:492021/07/21 生活 力拚傳統市場6個月轉型成功 柯文哲豪砸4200萬推外送服務 11:072021/07/21 生活 美國COVID-19確診飆升 裴洛西發言人也中鏢 07:302021/07/21 國際 陸昨增22例新冠確診 離開南京需持48小時核酸證明 11:082021/07/21 兩岸 韓國單日確診1784例創新高 非首都圈首破500例 10:122021/07/21 國際 警轉發日外相「台灣沒要疫苗」影片不起訴 檢：與疫情無關非假訊息 13:182021/07/21 社會 菲律賓、烏克蘭奧運選手 全打科興疫苗 04:102021/07/21 產業財經 生活熱門新聞 烟花颱風路徑又變了！暴風圈超大 今晚起雨彈狂轟北北基 - 生活 男打莫德納後連吞2顆止痛藥無效崩潰 網一看急勸：這款不要吃 - 生活 桃園增5確診 足跡包括台茂、特力屋及全聯 - 生活 桃園文化局爆確診？公告全面閉館至25日 - 生活 2市長表態把第二劑留給高端 指揮中心：恐怕很難 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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