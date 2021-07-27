台灣民意基金會今公布最新民調，對於這次國產疫苗有效預防新冠病毒的信心，最新民調顯示，4成9沒信心。沒信心者比有信心者多約4個百分點，三月到七月，國人對國產疫苗有信心者流失24.3個百分點，相當於近五百萬人，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，國人對國產疫苗的整體信心每況愈下，有潰堤之虞。

此外，對蔡政府疫苗政策的態度，4成5認為蔡政府選擇在瘟疫大流行時發展國產疫苗是一個錯誤的政策，約4成7不同意。游盈隆認為，暗示台灣社會內部對蔡政府的疫苗政策看法嚴重分歧，毫無社會共識可言。

今公布民調顯示，對國產疫苗12.8％非常有信心，31.5％還算有信心，25％不太有信心，23.7％一點也沒信 心。顯示4成4有信心，4成9沒信心。沒信心者比有信心者多約4個百分點，且高達2成4非常沒信心。他說，透露多數國人對國產疫苗缺乏信心，這對國產疫苗的未來不啻投下一道巨大的陰影。

他說，與上個月相比，國人對國產疫苗有信心者減少2.8個百分點，沒信心者增加6.5個百分點。這是自今年三月以來，沒信心者首度超過有信心者。

他認為，從三月到七月，沒信心者從三月的24.3％，急遽飆升到七月的48.7％，等於憑空增加一倍的人數。這些數字變化的本身，生動地述說國人對國產疫苗，在很短的期間內，戲劇性地信心崩盤。

被問到，在疫情大流行時發展，政府選擇全力挺國產疫苗，造成造成現在疫苗短缺，根本就是一個錯誤的政策；非常同意這說法的有24.8％非常同意、20％還算同意、29.8％不太同意、16.7％一點也不同意、8.7％沒意見、不知道、拒答。

與上個月相比，不贊成者增加 0.1 個百分點，沒有改變，贊成增加 3.5 個百分點，一來一往，贊成略多於不贊成者 1.7 個百分點。他說，此刻台灣社會內部對蔡政府疫苗政策的支持和反對正陷入一種對立與拉鋸的狀態。