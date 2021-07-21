韓國疫情先前解封後又爆發，昨(20日)單日確診數來到1784例再度創新高，29歲女星Hani（哈妮，本名：安喜延）也傳出染疫，所拍攝的電視劇《Idol》緊急中止，女星尹晶喜（윤정희）昨下午也被通報確診，而她先前確認加入與宋慧喬、張基龍合作新戲《現正分手中》劇組，令人擔心是否又將產生擴散。

韓國新冠肺炎疫情近日傳出狀況緊繃，13日創下高點達1614人，昨確診人數二度攀升達1784例，非首都圈確診數首次突破500例，成為單日雙重新高紀錄，其中1726例為社區感染，58例為境外感染移入，又以首都圈感染數最多，首爾599例、京畿道450例等。

宋慧喬、張基龍目前趕拍《現正分手中》。（圖／達志影像）

上周超模韓惠珍、前游泳國家代表朴泰桓、BTOB成員男星李旼赫皆傳出確診陽性的消息，其中李旼赫更是「陰轉陽」。昨正在拍攝JTBC台電視劇《Idol》的女星Hani因身邊工作人員收到確診通知後，她便火速進行快篩、PCR檢測等，結果都屬陽性，工作人員也宣布停拍，紛紛被要求去接受檢測。

40歲女星尹晶喜曾演出《老天爺啊！給我愛》，與女星Hani同屬SublimeArtistAgency經紀公司，最近則加入宋慧喬SBS新戲劇組《現正分手中》，昨也收到確診通報，對此，SBS電視台回應：「演員尹晶喜在確診新冠肺炎陽性期間未加入劇組拍攝行程，因此目前不影響電視劇拍攝」。

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