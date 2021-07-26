大陸女星古力娜扎（娜扎）擁有仙氣顏值，和迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，更有「新疆維納斯」的封號，日前她現身出席FENDI 在成都舉辦的品牌派對，中空穿搭露出她的一截螞蟻腰，女神風範再度掀起熱議。

古力娜扎將大波浪長髮綁成公主頭，以一身棕色套裝亮相，搭配咖啡色圓圈耳環，短版直條紋襯衫和高腰短褲的穿搭讓整體造型看起來十分復古，膚色長靴更是讓身高172公分的古力娜扎看起來更加修長，整個人逼近九頭身，一雙逆天美腿一覽無遺。

古力娜扎修長到看起來就像是九頭身。（圖/翻攝自古力娜扎微博）

古力娜扎曬出多張美照，並在內文寫道：「沉浸式體驗霓虹之旅」，立刻引來瘋狂轉發，還獲得超過2萬人按讚，粉絲紛紛直呼：「太時髦了呀」、「啊啊啊啊啊，我扎最美最好看」、「怎麼能有這麼美麗的女孩子呀」、「是顏值自帶的港風濾鏡」。

古力娜扎仙氣逼人。（圖/翻攝自古力娜扎微博）

事實上，古力娜扎日前才被爆出疑似遭同劇演員許魏洲偷伸鹹豬手，對此，女方親自回應，「心裡是髒的，看什麼都是髒的」，感謝大家關心之餘，也強調「在這段劇情設置中，我被保護得很好。」而許魏州也發文嚴正否認此事，才讓風波落幕。