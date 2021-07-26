隨著東京奧運盛大登場，各國的高顏值運動員都成為關注焦點，不僅台灣柔道選手楊勇瑋備受討論，25歲日本拳擊新星小笠原瑛作，也因為野性的帥氣外貌爆紅，還被發現撞臉男神彭于晏，私下溫柔的超反轉形象更是讓他圈粉無數。

小笠原瑛作在日本東京出生，從小就在拳擊俱樂部「クロスポイント吉祥寺」練拳，經過長時間訓練，他成為該俱樂部的職業拳擊手，儘管才25歲就已經身經百戰，拿下ISKA K-1世界輕量級冠軍，還在2018年奪下WPMF世界超輕量級冠軍。

小笠原瑛作時常在社群平台分享生活點滴，愛貓的暖男形象與在擂台上的模樣相差甚遠，時不時可以看到他曬出和愛貓的合照，讓網友們直呼實在太可愛，融化大批粉絲，不僅如此，愛孩子的他也時常陪外甥一起玩耍，反轉魅力讓女性粉絲都喊想嫁給他。

不僅小笠原瑛，有「大馬飛魚」之稱的24歲馬來西亞游泳選手沈威勝，在進場儀式時就引起轟動，還有網友指出他和金秀賢的臉蛋十分神似，紛紛留言表示「正臉更帥」、「已被帥暈」、「馬來西亞隊驚鴻一瞥的口罩帥哥」、「一晃而過的鏡頭我驚艷了」。