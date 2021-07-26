隨者東京奧運開幕，各國運動好手獲得極高關注，不只台灣柔道選手好手楊勇緯奪下銀牌，帥氣外型風靡台日，大陸隊空手道選手龔莉仙氣逼人的外表也讓她一夕之間爆紅，還有網友發現她撞臉女神章子怡和石原聰美。

22歲的龔莉來自福建，小學二年級開始接觸空手道，由於速度和爆發力都極有潛力，被北京體育大學教練看中，從此被培養成空手道選手，她在第一次參加國際比賽就取得冠軍，2020年更獲得世界空手道聯盟K1超級聯賽奧地利站金牌，奧運積分排名爬到世界第三。

龔莉撞臉女神章子怡和石原聰美。（圖/翻攝自龔莉微博）

今年龔莉終於獲得東京奧運會參賽資格，也因為站上國際舞台，高顏值再度掀起熱議，身高173公分的她身材高挑修長，擁有一雙逆天長腿，加上五官精緻，一舉一動都充滿女神風範，不少網友都直呼她是章子怡和石原聰美的綜合體。

龔莉第一次參加國際比賽就取得冠軍。（圖/翻攝自龔莉微博）

從龔莉的貼文能看到，她時常曬出和愛貓的合照，也會不時分享時生活點滴，每每發出美照都讓粉絲驚嘆，「這是，美到模糊嗎」、「空手道版石原里美，太美了」、「美腻腻的」、「用眼神殺...直接KO對手」、「真的非常好看」。