台中大雅五金製造廠發生濺血事件，新進員工疑不滿資深同事經常辱罵，持刀刺傷對方。（民眾提供／王文吉台中傳真）

楊姓新進員工持水果刀刺傷資深同事。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中昨深夜發生持刀報復職場霸凌事件！42歲楊男昨深夜不滿蔡姓資深同事經常出言辱罵，返家持水果刀到工廠與對方理論。雙方一言不合，楊男憤持水果刀刺傷蔡男頭部及腹部，被送往醫院就醫，幸無生命危險，楊男則主動到大雅派出所自首，警方將依殺人未遂嫌移送。

大雅警方7日深夜11時25分許接獲永和路發生傷害案，報案人稱自己持刀攻擊人欲自首；警方派員趕往現場，於工廠大門前發現42歲楊男身上沾有血跡，並持有1把水果刀，自稱於該廠內刺傷同事。

警方現場逮捕現行犯，並在找到一截斷裂的水果刀刀鞘。41歲蔡姓傷者則由消防救護人員轉送醫院救治，幸無生命危險。

警方初步調查，兇嫌楊男是五金製造廠新人，他自稱與傷者蔡男為工作上師徒關係，因蔡男在工作時經常辱罵、斥責他，心生不滿，晚上從家中帶水果刀至工廠找蔡男理論，理論過程中一言不合，持水果刀刺傷蔡男後報警。

蔡姓傷者上腹、額頭及右鎖骨各有刀傷，目前於榮總緊急開刀手術中；全案警方依規定到場處置，並將涉嫌人依殺人未遂罪嫌先行移送台中地檢偵辦。