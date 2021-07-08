苗栗縣將從7月10日開始替幼兒園教職人員打疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣針對全縣各幼兒園及兒童課後照輔中心教職員，經常密切接觸幼兒，萬一染疫恐影響幼兒健康，因此決定在獲得新配發下來的疫苗後，將從7月10日開始對全縣幼兒教職員施打疫苗，並集中在頭份及苗栗市等2地，期望一天內完成全部施打作業。

苗栗縣政府指出，幼兒園相關教職人員，是列入公費疫苗施打順序第七類「維持國家安全及社會機能正常運作人員」，這次苗栗縣獲中央配發幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工疫苗，因此規畫在7月10日一天，在頭份市東北角國際宴會廳及苗栗市文華國小活動中心等2處地點，採分流、分時段完成首波公私立幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工的疫苗施打。

縣府表示，本次施打對象是依照苗栗縣府教育處造冊送交中央審核後的名冊，分區、分流配合合作醫院於不同時段安排施打作業，以避免群聚。其中苗北地區集中在東北角國際宴會廳，由重光醫院支援，施打對象為竹南鎮、頭份市、三灣鄉及南庄鄉等地區公私立幼兒園教職員工暨兒童課後照顧中心服務人員。

南苗栗地區則在文華國小活動中心施打，由弘大醫院支援，施打對象為其它鄉鎮市的公私立幼兒園教職員工。

縣長徐耀昌表示，往年許多幼兒園為了服務家長，於寒暑假時仍提供相關托育服務，今年遇到疫情影響，許多幼兒園仍期盼解封後以最好的狀態迎接孩子們回園學習。相信藉由本次疫苗施打，將可以為教育現場多添一層保護，以提供最完善的教保服務。

縣府表示，本次未排入施打名單人員，將由教育部國民及學前教育署統一規劃並安排後續造冊作業，苗栗縣後續將依中央核定名冊及核獲疫苗盡速安排人員施打。