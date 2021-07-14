彰化縣65歲以上施打疫苗已經達到13萬3023人，傳出8日有7旬婦人施打莫德納疫苗之後，10日在房間沒有氣息，家人發現後送醫，已經不治，法醫將安排相驗死因，才能判斷是否為施打疫苗不良反應，彰化縣衛生局表示，沒有接獲不良反應通報，後續事項會協助處理。

彰化縣衛生局表示，造冊安排長者施打莫德納疫苗尚未接到不良反應通報，接獲這起不明死亡個案，是送醫不明死亡，法醫依程序安排相驗。

據了解，個案8日上午到安排的衛生所接種後，就回家在房間裡休息，卻隔了兩天後，10日上午9點多，同住孫子發現阿嬤還沒有起床，敲門也沒回應，打電話給住在外縣市阿嬤的兒女，阿嬤的兒子從新竹趕回家，發現阿嬤倒臥在房間裡沒有氣息，緊急送醫不治。

家屬表示，阿嬤沒有慢性病，只有高血壓，打完疫苗才兩天就死亡，「很想知道死亡的真正的原因」。

彰化縣衛生局表示，已經接獲通知，法醫將於14日相驗，還要等具體鑑定的結果，會給予必要的協助。