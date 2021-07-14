中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第一波登記12日下午5時結算，統計本梯次台南共19萬2180人登記，只勾選莫德納疫苗占57.36％，有11萬234人，其次是7萬5744人同時勾選AZ和莫德納，占39.41％，勾選AZ的人數最少，只有6202人、占3.23％。衛生局說，第二波接種意願登記至15日下午5時止，鼓勵符合第9類高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患以及民國92年(含)以前出生者進行意願登記。

衛生局長許以霖說，台南市7月1日開打莫德納疫苗，統計至13日止，已有14萬92人施打，第一劑疫苗共計30萬3212人已完成接種，涵蓋率達16.22％。至於75歲以上長者接種率56.84％；65至74歲長者接種率52.21％；65歲以上長者接種率53.99％。

許以霖說，此波莫德納疫苗目前剩3萬多劑，預計明天即可施打完畢，16日緊接著開始施打1922系統登記的對象。

由於接下來登場的是中央1922登記的對象，部份65歲以上長者先前已在合約診所或衛生所預約施打，有長輩反映不知如何接軌中央預約系統，許以霖說，請家人或區公所同仁協助長者到「COVID-19公費疫苗預約平台」登錄，或就近到藥局、超商登錄也可。

他強調，南市府已積極和中央溝通，爭取讓已在診所和衛生所登記的長者施打疫苗，市府同時也會想辦法讓已預約台南市疫苗施打平台的民眾，都能順利轉到中央「COVID-19公費疫苗預約平台」，協助有意願施打的民眾都能順利接種。