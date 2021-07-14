澎湖縣14日宣布開放澎湖籍18歲以上民眾、以及第9類19至64歲高風險、罕見疾病及重大傷病者預約施打疫苗，14日起先開放二、三級離島預約，15日起澎湖全境開放預約，不限疫苗廠牌，但數量有限，額滿截止。

澎湖縣政府表示，縣府衛生局在7月12日已超標達成設定的疫苗施打目標。7月起，中央又陸續撥配澎湖莫德納、AZ疫苗，經盤點尚有4000餘劑疫苗可供民眾施打，7月22日前全數施打完畢。

澎湖縣政府指出，考量18至49歲為澎湖人數最多的類別，且大多為學生或在職場工作，雖然中央13日開放全國18歲以上民眾可至「公費疫苗預約平台」意願登記，但登記人數眾多，未必能及時配發澎湖所需疫苗，因此決定開放18歲以上民眾含第9類對象可直接向各衛生所室預約施打疫苗。

澎湖縣政府表示，在開放順序上衡量二、三級離島交通較本島不便，且醫療資源相對不足，因此決定14日優先開放設籍二、三級離島的18歲以上民眾預約登記，15日開放澎湖全境18歲以上民眾，以及1至10類對象可不限疫苗廠牌預約施打。

澎湖縣政府強調，澎湖籍18歲以上民眾如果已在全國「公費疫苗預約平台」意願登記，在尚未施打前，仍可電洽各衛生所室預約施打，但縣府庫存疫苗數量有限，額滿為止。