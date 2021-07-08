台南市大內區酪梨落果嚴重，區長李義隆（左）前往勘災。（台南市大內區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市大內區為台南主要酪梨產地，今年酪梨果實成長期先遇乾旱又逢連日陣雨，不少果農反應落果嚴重，大內區公所與台南市農業局等單位日前齊往果園現勘，全區100多公頃初估約有3成受損嚴重，已呈報建議中央給予天然災害現金救助補助與低利貸款，希望減少農民損失。

大內區農民果農表示，上月梅雨鋒面為台南帶來連日降雨，許多酪梨樹不堪天氣劇烈變化，或是農地長期浸泡水中，陸續傳出大量落果災情。果農江南瑩表示，他的金皮仔、麻豆2號等品種受害最嚴重，每棵原本包上千顆酪梨，掉到剩下個位數。

農友表示，酪梨有生理落果期，但袋子每個要價5角，只要一落果，農友就會把紙袋撿起來回收，這次因為怕下雨淋壞紙袋，因此撿得更勤，往年就算落果比往常多，很多人都懶得去報災損，但這次真的太嚴重，紛紛向大內區公所、立委郭國文、市議員陳秋宏、吳通龍陳情。

大內區長李義隆日前與農業局、農委會農糧署、台南農業改良場代表及民代至多處酪梨園現勘，農改場作物改良課課張錦興表示，確實金皮仔等品種落果嚴重，不過占大內區5成以上種植面積的中生種紅心圓酪梨，落果量還算正常。

台南市農業局表示，已將此次災損報告送至農委會核定中，農委會近日就會公告符合補償區域、金額與申請日期。

此外，部分農友也反應，因為連日下雨導致園區土壤長期過溼，酪梨疑染上褐根病，傳出有多人園區酪梨樹枯萎。張錦興表示，從現場情況研判確實有根腐病現象。

農委會農業試驗所研究員蔡志濃表示，酪梨樹染上褐根病就像得了癌症，為了避免傳染給鄰近植株，得病的樹要移除，土壤經過消毒後才能再栽種，鄰近植株也都要預防性用藥，才能保護植株。