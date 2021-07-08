新聞網站「The Drive」7日報導，計畫用於搭載總理、總統和其他VIP的以色列版「空軍一號」（Air Force One），儘管還未服役，卻已面臨遭到出售的危機；該計畫正受成本超支和時程延宕的影響，目前以色列已對該機投資超過3億美元（約新台幣84億元）。

根據報導，新上任的以色列候補總理兼外交部長拉皮德（Yair Lapid）表示，有意要出售這架被命名為「錫安之翼」（Knaf Zion）的高階官員專用機。拉皮德是該計畫的長期反對者，2019年便曾要求將該機出售，「將經費用於真正需要的地方」。前總統李佛林（Reuven Rivlin）也曾表示，他不會搭乘「錫安之翼」，並稱該計畫「不切實際」。

由於拉皮德要到2年後才會登上總理大位，目前「錫安之翼」的命運由現任總理班奈特（Naftali Bennett）和總統赫佐格（Isaac Herzog）掌握。不過以色列軍方「強烈反對」出售錫安之翼，強調其許多功能是商用客機所缺乏的；「The Drive」則指出，由於該機已開始安裝各式機敏設備，將讓出售計畫更加複雜。

「錫安之翼」的機體是一架二手波音767-300ER客機，以色列2016年向澳洲航空（QANTAS）購得該機，並交由以色列航太公司（IAI），以加裝會議室、全套的飛彈防禦系統，以及保密且能抵擋網路攻擊的通信設備等，讓以色列領導階層能在空中安全地指揮國家，角色如同美國空軍VC-25A一般。

以色列至今並未擁有專用的此類飛機，而是以包機或空軍KC-707空中加油／運輸機代替，也讓許多人質疑該國是否真的有此種需求。目前以色列已在「錫安之翼」上投資超過3億美元，然而該計畫的初始預算僅約1.15億美元（約新台幣32.2億元）。