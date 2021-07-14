英國皇家海軍的「45型」(Type 45)驅逐艦，被稱為英國最強的戰艦，然而它的服役表現卻總是「掉鏈子」。發言人表示，原本擔任伊麗莎白女王航艦(HMS Queen Elizabeth R08)護衛的鑽石號驅逐艦(HMS Diamond)，遇到「技術問題」不得不返回地中海港口。

樸茲茅茲新聞報(Portsmouth News)報導，根據海軍行動網站Navy Lookout的說法，鑽石號在7月5日與航艦打擊群一起抵達塞浦路斯拉納卡港(Larnaka)，但是當艦隊再次出發時，鑽石號卻沒有一起前往通過蘇伊士運河，反而是航向西西里島的奧古斯塔港(Augusta Sicily)北約碼頭停靠。

報告稱，鑽石號遇到的問題是動力系統，也就是燃氣渦輪發動機出現「嚴重缺陷」，必須及早修理。

皇家海軍發言人證實：「鑽石號經歷了一些技術問題，必須拆開輪機系統，進行必要的查和修復。」

該名發言人認為修復時間不會太長，修好之後仍「有望重新返回任務」。

45型驅逐艦是英國性能最好的防空艦，具有極好的防空、反水面與反潛功能，然而它的建造進度多次延後，成本也不斷攀升，如今單價已到388億新台幣之譜。而且 勞斯萊斯WR-21燃氣渦輪動力系統還因散熱不良屢屢出包，曾經直接在海上停機。鑽石號在2017還發生過俥葉故障臨時返回朴茲矛茲的情況。

與此同時，伊麗莎白女王號的艦員傳出感染新冠肺炎，雖然艦員已打過疫苗，但仍發生群聚感染，據信這起疫情是在塞浦路斯休息時，水手感染的。