小編今天（9日）精選5件不可不知的國內外財經大事。三級警戒延長至7月26日，民生消費產業微鬆綁，以降低衝擊，預期食品、觀光、旅遊等類股較為受惠，15檔微解封概念股包括潤泰全、劍湖山、華園、新天地、南璋等。

【1】選股適度微解封 15檔展笑顏

國內新冠肺炎疫情趨緩，行政院拍板三級警戒延長至7月26日，民生消費產業微解封，以降低衝擊，包括觀光、百貨、餐飲、交通、健身中心等有望恢復生機，劍湖山、柏文等15檔受惠股笑了。

【2】大馬疫情風暴擴大 多家被動元件廠 產線全停

馬來西亞疫情風暴擴大，多家被動元件廠接獲大馬政府停工通知，其中全球前二大鋁電廠日商佳美工、尼吉康將自7月3日停工至7月16日；台灣凱美旗下電阻廠也自8日晚間開始停產二周，由於產線全停，將衝擊8月營收，幅度估達10～15％，凱美營收創高趨勢恐止步。

【3】台股逆轉勝 再寫六大驚奇

台股8日上演航海大驚奇逆轉勝的戲碼，指數出現近200點震盪，由重挫逾百點到收17866點小漲15點，5日線失而復得，在資金狂潮齊湧下，指數驚驚漲，寫下史上首次連六日成交值爆逾6000億元、當沖買+賣金額首見六字頭，達6631億元、股王矽力-KY以3980元收盤創高價等六大新紀錄。

【4】大立光Q2成績單遜 今股價3000元保衛戰

大立光法說會落幕，第二季營運成績單遜於外資預期，毛利率勉強保住六成，比市場共識短少3個百分點以上，第三季展望則大致與法人預測相符，市場對高階鏡頭採用的擔憂依然存在，外資分析師說，大立光前景缺乏亮點，股價經過先前反彈後，恐再度面臨3000元整數大關保衛戰。

【5】歐美央行擬縮債 股市嚇跌

美國聯準會（Fed）公布上次決策例會會議紀錄，顯示官員已就縮減購債進行討論，歐洲央行（ECB）周四也一如預期改變通膨目標至2％，市場憂心寬鬆退場將不利經濟復甦，加上包括日韓、英國等多個國家疫情升溫，歐美股市周四全面跳水大跌。