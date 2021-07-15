長榮近期被列處置股，交易受20分鐘分盤限制，導致股價出現崩跌，讓投資人哀鴻遍野，有「財經網美」之稱的胡采蘋就在個人臉書上發文表示，台股的處置制度很變態，根本是把散戶關起來坑殺，引發網友們熱議。

長榮上月就因達到「公布注意交易資訊」的標準，從6月18日起至7月1日進入5分鐘分盤，不能當沖、單筆不得逾10張且當日不得逾30張，沒想到買盤依舊熱烈，股價持續狂噴，導致長榮才出關3天，又在7日二度被列處置股，每20分鐘搓合一次，且必須全額交割，長榮股價受到影響開始下挫。

從7日至昨（14日）短短6個交易日，長榮股價從高點224元摔至148.5元，重挫38.96%，讓胡采蘋在個人粉絲專頁「Emmy追劇時間」發文表示，「要不是這次經歷長榮處置股風波，實在不知道國內的處置股制度這麼變態，簡直是把散戶關起來坑殺，恐怖的程度好比身在好萊塢的殭屍片之中。」

胡采蘋形容被關20分鐘盤的慘況，她說：「看不到下一盤交易價格，一跌停散戶好像後面有殭屍，一直拍打大門卻敲不開，後面大批殭屍就衝過來一直咬活人。」並在文末標註，「暫停當沖或暫停資券不行嗎變態」、「一張不賣等殭屍走」展現繼續持有長榮股票的決心。

文章一出引起熱烈回應，「沒辦法啦，台灣的股民賠錢都要政府負責，政府只好搞這些奇怪的制度保護股市刁民」、「容易賣困難買，不跌才怪」、「根本大戶有錢決定走向，關起來坑殺更快，跌太多還要被注意，再跌2天就是繼續處置，到底什麼制度」、「整個處置制度就是笑話，還自由市場勒」、「這種制度會助漲助跌，而且幫助大戶操縱股價來坑殺散戶」、「我們國家的金融制度很落後阿，開放不夠開放，但是在這點又夭壽的恐怖」、「簡直扭曲市場機制」。

值得一提的是，長榮昨又因為觸碰到第一款（最近六個營業日累積收盤價跌幅達38.93%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達53.50 元）被證交所列為注意股，若接下來繼續走跌，恐被實施延長處置，等於「關了又關」。

長榮今（15日）股價跌深反彈，以154元開出，約11時許亮燈漲停，暫報163元，此外，陽明與萬海也同時亮燈漲停，截至12點半，陽明暫報179元、萬海則報278.5元。