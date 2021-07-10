一名19歲李姓男子為了慶祝即將微解封，9日晚間10點多與多名友人開車前往桃園市中壢區某間汽車旅館開趴，一群人高調在網路上po文，李男疑似在外與人結怨，因此被仇家盯上，6、7人持西瓜刀衝往汽車旅館尋仇，李男被砍到肚破腸流滿身鮮血逃出房間，旅館業者見狀嚇到趕緊報案求助，目前李男性命垂危，仍在醫院救治當中。

據了解，李姓男子為了慶祝微解封，疑似號召3、4名友人前往旅館開毒趴，他在外與人結怨卻仍高調行事引發仇家不滿，因為將玩樂照片上網po文透露行蹤遭盯上，一群人衝往汽車旅館尋仇，到場後就是亮刀一陣狂砍後逃逸。李男傷勢嚴重臟器外露逃出房間外，業者驚恐表示，只見一群約6、7人前來說要找朋友，後來就看到原來在房間內的人尖叫逃出來，甚至其中一名男子還滿身是血，趕緊幫他叫救護車並報案。

李男傷勢嚴重目前仍在醫院救治當中，警方獲報後則是鎖定犯案對象，逮獲其中兩名李姓、邱姓主嫌，至於犯下凶案動機仍在釐清當中。而三級警戒尚未解封之下，旅館業者竟無視規定縱容群聚，全案除依殺人未遂罪移送犯嫌，也依違反傳染病防治法移請桃市府衛生局開罰。