台北1名從事保險業務的人妻小芳（化名）前年被丈夫發現外遇，她不但經常傳鹹濕訊息給外遇男子，內容包括喜歡的性愛姿勢，「我又抓又揉又舔」、「一定要補回來」等，2人私下還以「老公、老婆」互稱；小芳的丈夫之後私下將她的內褲送驗，果真驗出有精蟲，但他強調已與小芳1年未行房，控告後法院判外遇男子須賠30萬。

判決書指出，丈夫在2019年發現妻子小芳與其公司同事經常互傳曖昧訊息，甚至有鹹濕內容，對方2人不但常以「老公、老婆」互稱；小芳還在訊息中多次提到喜歡與外遇對象做某些特定性愛姿勢，還說「那天因為我好朋友（月經）來，不能69，心裡一直有缺憾，一定要補回來」，讓該丈夫相當崩潰，決定提告。

該丈夫控訴，小芳多次傳訊息給外遇對象說「一定要讓老公手抓滿才行」、「你看我，又抓又揉又舔的」，而對方也回覆說「妳今天的內衣很好看」，他懷疑2人已發生性行為，因此趁小芳洗澡時，將她脫下的內褲送至醫院檢驗，果真驗出有精蟲在上頭，丈夫強調與小芳已1年未行房，控訴小芳與外遇男已侵害配偶權。

法官認為僅憑內褲上有精蟲，不足以證明小芳與外遇男子有發生性行為，但是依2人的訊息對話內容，認定2人過從慎密，已超越一般友誼關係，逾越男女社交份際，對方男子侵害該丈夫配偶權造成精神莫大痛苦，一審判男子須賠償30萬元，男子放棄上訴，全案確定。